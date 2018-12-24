taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2889
Euro
6.0379
Altın
1269.48
Borsa
91526.9
Gram Altın
216.035

Hong Konglu aktör, 720 milyon dolarını bağışlayacak

'Kaplan ve Ejderha' filminin yıldızı Hong Konglu aktör Chow Yun-fat, 720 milyon dolarlık servetini ölünce hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 23:24..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Güney Kore Munhwa televizyonuna konuşan 63 yaşındaki Chow, "Bu paraya sonsuza kadar kadar sahip olamazsınız. Öldükten sonra banka hesabınızı yanınızda götüremiyorsunuz. Bir gün gittiğinizde başkalarına bırakmalısınız" dedi.

HONG KONG'DA "KARDEŞ FAT" DİYORLAR

Mütevazi yaşam tarzıyla dikkat çeken, toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden ve kendi filmi için bilet alıp kuyruğa giren Chow Yun-Fat, Hong Kong'da "Kardeş Fat" lakabıyla biliniyor.

Hong Konglu aktör, 720 milyon dolarını bağışlayacak

KAPAKLI NOKİA KULLANIYORDU

Karısı Jasmine Tan'e göre sık sık sokak yiyen Chow, çok sevdiği eski model kapaklı Nokia telefonunu artık bozulduğu için yeni değiştirmek zorunda kaldı.

Oscar ödüllü Karayip Korsanları ve gangster filmi A Better Tomorrow'la da tanınan Chow, 2015'te Forbes dergisinin dünyada en fazla kazanan aktörler listesinde yer aldı.

Chow listede, Russell Crow'la 24'ncülüğü paylaştı.

Hong Konglu aktör, 720 milyon dolarını bağışlayacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdo Tatlıses bedelli yapacak

İdo Tatlıses bedelli yapacak

116
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

507
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan açıklama

Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan açıklama

178
Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

104
Esad'dan Türkiye emri: Onları dümdüz edin

Esad'dan Türkiye emri: Onları dümdüz edin

262
Müjdat Gezen'in savcılık ifadesi

Müjdat Gezen'in savcılık ifadesi

311
Metin Akpınar'dan savunma: Ben mizah yapmıştım

Metin Akpınar'dan savunma: Ben mizah yapmıştım

225
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir