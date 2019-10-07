Çin özel yönetim bölgesi olan Hong Kong'ta, eylemler bir süredir devam ediyor.

Çok sayıda yaralının olduğu eylemlerde taş, sopa ve molotof kullanan eylemciler, bu sefer de mancınık kullandı.

POLİSE KARŞI HER ŞEYİ KULLANIYORLAR

Protestocular, Mong Kok bölgesinde bambulardan yaptıkları barikatlarla sokakları kapattı. Protestoculardan birinin çektiği görüntülerde, eylemcilerin barikat arkasına bambu kullanarak yaptığı mancınık sistemi, dikkat çekti. Görüntülerde, mancınık yardımı ile polislere kiremit fırlatılıyor.

Hong Kong'ta eylemciler mancınık sistemi kurdu ViDEO