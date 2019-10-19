Hong Kong'ta ışıklı protesto

Çin özel yönetim bölgesi olan Hong Kong'ta, eylemler uzun süredir devam ediyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Ekim'de bölgede dört aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasaklamıştı.

BU KEZ IŞIKLI EYLEM YAPILDI

Maske yasağına karşı pazar günü düzenlenmesi planlanan yürüyüşe izin verilmemesi göstericilerin tepkisine neden oldu. Çok sayıda yaralının olduğu eylemlerde taş, sopa ve molotof kullanan eylemciler, bu sefer ışıklı eylem yaptı.

ABD BAYRAKLARI TAŞIYIP, IŞIKLARI AÇTILAR

Göstericler, yarınki gösterinin iptal edilmesi üzerine Edinburg Meydanı'nda toplandı. Tepki olarak ellerinde tuttukları akıllı cep telefonlarının ve el fenerlerinin ışıklarını yakan göstericilerden bazılarının, ABD bayrakları taşıdıkları ve grup içinde yer alan bazı kadınların da "Adalet kazanacak" yazılı pankartları taşıdıkları gözlendi.