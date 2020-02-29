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Hong Kong'ta virüs şüphesiyle evcil bir köpek karantinada

Hong Kong'ta koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan köpeğin testi pozitif çıkarsa, bu virüs bulaşan ilk evcil hayvan vakası olacak.

Haber Merkezi | 29.02.2020 - 08:11..
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Çin'den dünyaya yayılan koronavriüs sebebiyle can kayıpları ve vaka sayıları artıyor.

Dünya genelinde 2 bin 920 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 85 bin 181 de vaka var.

Koronavirüs salgını giderek kötüleşirken, Hong Kong'da koronavirüs hastası bir kadının köpeğinde de koronavirüs tespit edildi.

KÖPEK KARANTİNAYA ALINDI

12 Şubat'ta rahatsızlanan Yvonne Chow Hau Yee'nin köpeğinin ağız ve burnundan da örnekler alındı.

DSÖ yetkilisi Dr. Maria Van Kerkhove, köpeğin hastalık belirtisi göstermediğini, ancak test sonucunun "zayıf pozitif" olduğunu söyledi ve köpek karantina alındı.

VİRÜS BULAŞAN İLK EVCİL HAYVAN OLACAK

Eğer hasta olduğu doğrulanırsa, koronavirüs buluşan ilk evcil hayvan olacak.

Hong Kong'ta virüs şüphesiyle evcil bir köpek karantinada

Hong Kong'ta virüs şüphesiyle evcil bir köpek karantinada

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