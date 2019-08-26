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Hong Kong'ta yüz tanıma kuleleri yıkıldı

Hong Konglu protestocular, bu kez kişisel verilerinin toplanmasını engellemek için yüz tanıma kulelerini yıktı.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 15:00..
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Hong Kong'ta yüz tanıma kuleleri yıkıldı

Hong Kong’da Çin karşıtı protestolar 3 aydır devam ediyor.

Devam eden demokrasi eylemlerinde göstericilerin kendilerini polisten “şemsiye” ile koruması nedeniyle eyleme “Şemsiye Devrimi” deniliyor.

Öte yandan göstericiler, Amerikan Bayrağı sallayıp ABD milli marşını söylüyorlar.

Hong Kong'ta yüz tanıma kuleleri yıkıldı

YÜZ TANIMA KULELERİNİ YIKTILAR

Bu kez eylemciler, elektrikli testere ve ip kullanarak yüz tanıma kulelerini yıktılar, parçalarına ayırıp çöpe attılar.

Kowloon yarımadasının doğusundaki Kwun Tong'un banliyösünde yapılan bir gözetim karşıtı gösteri sırasında, beşten fazla akıllı lamba kullanılamaz hale getirildi.

Hong Kong'ta yüz tanıma kuleleri yıkıldı

ÇİN'İN DİJİTAL ÇİN SEDDİ, HONG KONG'TA İŞLEMİYOR

Çin’de ülke dışında faaliyet gösteren internet sitesi ve mobil uygulamalara girmek için genellikle Sanal Özel Ağ (VPN) uygulamalarını telefon, tablet ve bilgisayarlara kurmak gerekiyor. Ülke içindeki fotoğraf ve video gibi görsel materyallerin Çin dışındak i sitelere transferi kontrol edilirken, söz konusu sistem ile dünya genelinde kullanılan sosyal paylaşım ve mesajlaşma uygulamalarına erişim ise sınırlanıyor. İnternet trafiğini yöneten bu sisteme Pekin yönetimi tarafından Çin Seddi anımsatılarak "Dijital Çin Seddi” adı veriliyor ancak sistem Hong Kong’da işlemiyor.

Hong Kong'da protestocular kameraları devirdi

Hong Kong'ta yüz tanıma kuleleri yıkıldı

Hong Kong'ta yüz tanıma kuleleri yıkıldı

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