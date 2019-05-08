Honor 20 Lite tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Honor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 21 Mayıs'ta düzenleyeceği bir etkinlikte yeni akıllı telefonlarını tanıtacağını duyurmuştu. Etkinlikte Honor 20 ve Honor 20 Pro'yu tanıtmaya hazırlanan şirket, serideki bir başkta telefonu da resmi olarak duyurdu.

Genellikle amiral gemisi telefonların Lite sürümleri, telefonların tanıtılmasından daha sonra duyurulur, ancak şirket henüz Honor 20 serisini duyurmadan Honor 20 Lite modelini sessizce tanıttı. Gelin telefonun özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.





HONOR 20 LITE ÖZELLİKLERİ

Su damlası çentiğine sahip 6,21 inç büyüklüğünde FULL HD+ ekrana sahip Honor 20 Lite, şirketin orta seviye modellerinde kullandığı HiSilicon Kirin 710 işlemcisinden güç alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunan telefonda, 24 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üç arka kamera ve 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. 480 fps süper ağır çekim yapabilen arka kameralar, aynı zamanda yapay zeka destekli sahne tanıma özelliğini de kullanıcılara sunuyor.

3400mAh batarya kapasitesine sahip Honor 20 Lite, Android 9 Pie işletim sistemiyle kullanıcılarla buluşacak. Şu an için İngiltere de satışa çıkan telefonun fiyatı ise 249 euro olarak belirlendi.

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