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Honor 20 Pro'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Honor'un tanıtmaya hazırlandığı akıllı telefon modeli Honor 20 Pro'ya ait yeni görüntüler internette paylaşıldı.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 10:50..
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Honor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 21 Mayıs'ta düzenleyeceği bir etkinlikte yeni akıllı telefonlarını tanıtacağını duyurmuştu. Etkinlikte tanıtılacak telefonlardan biri olan Honor 20 Pro modelinin, görselleri internette sızdırıldı. Delikli ön kamera tasarımıyla dikkat çeken telefonun olası özelliklerine bir göz atalım.

honor

HONOR 20 PRO ÖZELLİKLERİ

32 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip olması beklenen Honor 20 ProSony IMX600 sensörüne sahip dörtlü arka kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak telefon, Kirin 980 işlemciden güç alacak.

honor

Ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna sahip olacak Honor 20 Pro ile ilgili şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Telefon 21 Mayıs'ta resmi olacak tanıtılacak.

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