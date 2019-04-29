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Hoparlörde uyuşturucu ele geçirildi

Çorum’da narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda hoparlör içerisinde gizlenmiş 700 gram skunk yakalandı.

İHA | 29.04.2019 - 15:27..
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Uyuşturucu madde satışı ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan Çorum’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

SES HOPARLÖRÜNE UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri bir aracı takibe aldı. Osmancık ilçesi girişinde otomobili durduran polis ekipleri araçta yaptıkları arama da bagaj kısmında bulunan ’bufer’ tabir edilen hoparlör içerisine gizlenmiş 3 parça poşet içerisinde 700 gram skunk maddesi ele geçirirken, otomobilde bulunan U.Y., R.Y. ve R.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı.

Hoparlörde uyuşturucu ele geçirildi

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDILAR

Haklarında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine teslim edildi.

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