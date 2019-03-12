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Hoparlöre sıkışan kediyi tiyatrocular kurtardı

Amasya’da sıkıştığı hoparlörün içinde mahsur kalan kediyi tiyatrocular çıkarttı.

İHA | 12.03.2019 - 18:09..
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Amasya Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencilerinin kilitli kaldığı bir odadan dışarı çıkarmaya çalıştıkları kedi panik yaparak bir anda ortadan kayboldu.

Hoparlöre sıkışan kediyi tiyatrocular kurtardı

HOPARLÖRÜN İÇİNDE SIKIŞTI

Beslemek istedikleri kedinin dışarı çıktığını sanan kulüp öğrencileri, akademik danışmanları Öğretim Görevlisi Atilla Özgen’in gözetiminde konferans salonunda oynayacakları oyunun provalarını yapmaya başladı.

Hoparlöre sıkışan kediyi tiyatrocular kurtardı

O esnada salondaki hoparlörden gelen sese yönelen öğrenciler kedinin içinde mahsur kaldığını fark ettiler. Bunun üzerine hoparlörü monteli yerinden söküp içini açan öğrenciler kedinin sıkıştığı yerden kurtulmasını sağladılar.

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