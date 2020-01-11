Horlamanın en büyük sebebi belli oldu

Yıllardır araştırılan horlama sorunu, bilim insanlarını da farklı kutuplara çekmişti.

Konuyla ilgili yapılan son araştırmayla birlikte en yeni sonuç ABD'den geldi.

DİLDEKİ YAĞ UYKUYU ETKİLİYOR

Philadelphia’da bulunan ve ABD’deki en eski tıp okullarından birisi olan Perelman Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmaya göre dilde bulunan yağ, uyku kalitesini büyük ölçüde etkileyip horlamaya sebep oluyor.

YAĞ ORANI NE KADAR DÜŞÜKSE UYKU O KADAR İYİ

Webtekno'nun aktardığına göre, fakülte araştırmacılarından Dr. Richard Schwab, yaptığı açıklamada “Dilimizle konuşuyoruz, dilimizle yemek yiyoruz ve dilimizle nefes alıyoruz. O zaman yağ neden burada depolanıyor? Yağın burada depolanma sebebi genetik ya da çevresel faktörler olabilir fakat dilin yağ oranı ne kadar düşükse uykunun iyi olma ihtimali o kadar yüksek” diye konuştu.

KİLO VERİLDİĞİNDE HORLAMA AZALIYOR

Kilo veren insanlarda horlama sorununun azaldığı da bilim insanları tarafından tespit edilen bir başka sonuç. Hastaların kilo kaybı yüzde 10’a ulaştığında dillerindeki yağ oranının azaldığı ve horlamalarında yüzde 30 iyileşme olduğu görüldü.