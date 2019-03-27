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Hortum bir kişiyi demir şemsiye ile birlikte uçurdu

Osmaniye'de meydana gelen hortumda gölgelik şemsiyesi ile bir kişinin havaya uçma görüntüleri hayrete düşürdü.

DHA | 27.03.2019 - 15:30..
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Bir anda başlayan ve 10 dakika süren şiddetli rüzgar nedeniyle gölgelik olarak kullanılan şemsiyeler uçmaya başladı. Fırtınada sadece şemsiyeler değil, oturan insanlar da uçtu.

HORTUM 3 KİŞİYİ UÇURDU

Kadirli Belediyesi Sebze Halinde meydana gelen olayda ilginç anlar yaşandı. Çıkan hortumda Mehmet Ali Çanak, isimli vatandaş rüzgarın etkisiyle uçan şemsiyenin demir ayaklıklarının üzerine ağırlık olsun diye çıktı. Bu arada hortum şemsiye ile birlikte 3 kişiyi havaya kaldırdı. 2 kişi şemsiyeyi bırakırken Çanak, şemsiye ile birlikte yaklaşık 10 metre yüksekliğe kadar çıktı ve düştü. Yaralanan Mehmet Ali Çanak'ın şemsiye ile birlikte havalanma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hortum bir kişiyi demir şemsiye ile birlikte uçurdu

Hortum bir kişiyi demir şemsiye ile birlikte uçurdu VİDEO

"ÇOK KORKTUK"

Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu,  "Şiddetli fırtına sonrası hortum meydana geldi. Şemsiye uçmasın diye bir işçimiz ağırlık olsun diye şemsiyenin ayaklarının üzerine çıkıyor ve hortumun şiddeti burada ortaya çıkıyor. Şemsiye ve Mehmet Ali Çanak birlikte havaya yükseliyor ve yere düşüyor. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Hepimiz çok korktuk" dedi.

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