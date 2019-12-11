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Hortum Bodrum’u savaş alanına çevirdi

Denizden karaya vuran hortum, ortalığı savaş alanına çevirdi. Eşyaları havada uçuran hortuma yürürken yakalanan bir kadın, uçmaktan araçların arasında saklanarak kurtuldu.

İHA | 11.12.2019 - 18:51..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısının yapıldığı Bodrum’da aralıklarla yağış etkili oluyor.

Bodrum’un Turgutreis ve Akyarlar mevkiinde ise hortum şoku yaşandı. Bugün akşam saatlerinde Turgutreis açıklarından sahile vuran hortum, Amiral Kafe’yi savaş alanına çevirdi.

SANDALYELER DENİZE UÇTU

Denizde bağlı bulunan birkaç metre uzunluğundan kayığı 10 metre yüksekliğe kadar çıkarıp karaya atan hortum, masa ve sandalyeleri havada uçurdu. Masa ve sandalyelerden bazıları ise denize uçtu. Yolda yürürken hortuma yakalanan bir kadın, kendisini sağa sola sürükleyen şiddetli fırtınadan park halindeki iki aracın arasına gizlenerek kurtuldu.

Hortum Bodrum’u savaş alanına çevirdi -1

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