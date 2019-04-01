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Hortum şişme oyun platformunu havaya savurdu

Çin'de hortum şişme oyun platformunu havaya savurdu. 2 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 15:18..
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Çin'in Henan vilayetine bağlı Shangqiu ilçesinde yer alan Yucheng bölgesinde dün öğle saatlerinde fırtına sonucunda meydana gelen hortum bir pazar yerinde çocukların oynadığı 2 şişme trambolini havaya savurdu.

Hortum şişme oyun platformunu havaya savurdu VİDEO

O sırada trambolinde bulunan 2 çocuk hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

YARALANANLARDAN 18'İ ÇOCUK

Shangqiu ilçesinin tanıtım departmanına göre, yerel saatle 15.00 civarında meydana gelen hortum bölgede hasara yol açtı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, 2'si yetişkin 18'i çocuk olmak üzere 20 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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