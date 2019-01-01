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Horus'un Gözü nedir

Horus'un Gözü, Antik Mısır'da her şeyi gören ve koruyan bir gücü sembolize etmektedir.

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Horus'un Gözü, papirüslerin ve firavunların koruyucusu olarak bilinmektedir. Mısırlı ve Orta Doğulu denizciler, kendilerini güvence altına almak için gemilerinin başına, bu sembolün resmini yaptırırlardı.

EN ÖNEMLİ TANRILARDANDIR

Horus’un gözü, Antik Mısır tasvirlerinde ilâh Horus'un 'Ay gözü' de denilen sol gözüne verilen addır. Firavunlar kendilerini, Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri olarak gördükleri için Horus, Antik Mısır’ın en önemli tanrılarından biridir.

Horus'un Gözü nedir

BÜYÜK GÜCE SAHİP

Bu karmaşık göz; tılsımlardan korunmaya, botlara yol göstermekten tutun da ölümden sonraki hayatı göstermeye kadar birçok önemli güce sahipti.

VİCDANIN GÖZÜ

Horus'un gözü, vicdanın gözü olarak da anılır, çünkü her daim süre gelen taht kavgalarının kökleri, Antik Mısır’a kadar dayanmıştır.

Horus'un Gözü nedir

6 PARÇADAN OLUŞAN GÖZ

Horus'un gözü 6 parçadan oluşmaktadır ve bu her parçanın özel bir anlamı vardır. Bu parçalardan 5 tanesi 5 duyu organın temsil eder. Diğer göz ise düşünceyi temsil etmektedir.

Horus'un Gözü nedir

ŞİFA KAYNAĞI

Horus’un gözü, Antik Mısır'da şifa kaynağı olarak da görülmüştür. İnsanın tanrıya ulaşmaktaki çileli yolu göstermesinin yanında, tanrının şefkatini de simgeler.

Horus'un Gözü nedir


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