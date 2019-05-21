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HP dünyanın ilk çift ekranlı dizüstü oyun bilgisayarını tanıttı

Dünyanın ilk çift ekranlı oyun dizüstü bilgisayarı HP OMEN X 2S resmi olarak duyuruldu.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 11:33..
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Pekin'de düzenlenen HP Oyun Festivali'nde, dünyanın ilk çift ekrana sahip oyun dizüstü bilgisayarı HP OMEN X 2S'in tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Oyunseverlerin oldukça ilgi gösterdiği yeni oyuncu bilgisayarının özelliklerine gelin daha yakından göz atalım.

JP

HP OMEN X 2S ÖZELLİKLERİ

15 inç büyüklüğünde bir ekran ile oyunseverle buluşacak HP OMEN X 2S, 4K ekran çözünürlüğüyle oldukça iddialı. Dizüstü bilgisayarda bulunan Full HD çözünürlükteki ikinci ekran ise klavyenin hemen üzerine yerleştirilmiş dokunmatik panellerden oluşuyor.

144Hz ekran yenilemesine sahip oyun bilgisayarının, ilerleyen zamanlarda  240Hz yenileme hızına sahip başka bir modeli daha piyasaya sürülecek. 20mm kalınlığında metal bir gövdeye sahip bilgisayarın ağırlığı ise 2.34 kilogram

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GÜÇLÜ GRAFİK KARTI DİKKAT ÇEKİYOR

Aynı zamanda sıvı metal bileşimli soğutmalı işlemci kullanan ilk dizüstü bilgisayar olma özelliğine sahip HP OMEN X 2S, Intel Core i9 işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı konusunda da oyunseverleri oldukça mutlu edecek dizüstü bilgisayar NVIDIA GeForce RTX 2080 gibi oldukça güçlü bir ekran kartına ve  32 GB DDR4 RAM kapasitesine sahip.

HP OMEN X 2S'nin bağlantı noktaları ise şu şekilde:

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HP'nin oldukça iddialı oyun bilgisayarı HP OMEN X 2S, önümüzdeki temmuz ayından itibaren oyunseverler için satışa çıkacak. Bilgisayarın satış fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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