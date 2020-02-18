HSBC 35 bin kişinin işine son verecek

HSBC Holdings Plc CEO'su Noel Quinn, çalışan sayısının 235 binden 200 bine yaklaştırılacağını öngördüğünü belirtti. Söz konusu rakam bankanın iş gücünün yüzde 15'i civarına denk geliyor.

HONG KONG PROTESTOLARI VE KORONAVİRÜS ETKİSİ

Hong Kong protestoları ve koronavirüs gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya olan banka, ayrıca, 4,5 milyar dolarlık maliyet kısıntısı hedefliyor.

EN ÇOK PARA ASYA'DAN GELİYOR

Londra merkezli HSBC karının büyük kısmını Asya'da yapıyor.

Yıllık bilanço rakamları açıklamasında konuşan Quinn, "İşimizin bazı kısımları kabul edilebilir getiri sağlamıyor. Bu nedenle yatırımcıların getirisini artıracak revize edilmiş bir planın çerçevesini çiziyoruz" dedi.

Banka 4. çeyrekte 4.3 milyar dolar vergi öncesi düzeltilmiş kar elde etti. Beklenti 3.9 milyar dolar idi. HSBC'nin Hong Kong'da işlem gören hisse senetleri altı ayın en sert kaybın kaydederek yüzde 3,2 geriledi.