HSK Başkanı'ndan FETÖ açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarlarının titizlikle incelendiğini söyledi.

Mehmet Yılmaz, soruşturmadaki hakim ve savcılarıyla ilgili, "Aklanacak hakim savcı aklanıyor zaten ama o bilgi, belgelerde iltisak ve irtibatı belirleyen deliller saptandığı anda hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki HSK'nin bu konuda hiç toleransı yok." açıklamasında bulundu.

"2 BİN 740 HAKİM VE SAVCI HAKKINDA AÇIĞA ALMA KARARI VERDİK"

Mehmet Yılmaz, şöyle konuştu: "Darbe öncesi başlayan inceleme ve soruşturma dosyalarımız zaten vardı, müfettişlerin FETÖ'ye yönelik çalışmaları devam ediyordu, savcılıkla birlikte iş koordineli gidiyordu. 15 Temmuz 2016'ya geldiğimizde ortada daha OHAL yokken darbe sabahı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı gereğince 2 bin 740 hakim ve savcı hakkında açığa alma kararı verdik. Bu karar çok eleştirildi, bir yandan 'Hukuk süreci nasıl işledi?' diye eleştirenler oldu. Hiç kimse şu tarafını görmedi, biz zaten 2014'te bir çalışma başlatmıştık. Yargı içindeki örgüt mensuplarına yönelik inceleme ve soruşturmamız vardı. Müfettişler ve savcılık eliyle yürütülen bir çalışma vardı. Yeterli olgunluğa ulaşması bekleniyordu, darbe gecesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elindeki bu çalışmaları değerlendirerek ilgili hakim ve savcılar hakkında gözaltı kararı verdi."

500'Ü AŞKIN İTİRAFÇI SAYESİNDE ÖNEMLİ SONUÇLARA ULAŞILDI

Mehmet Yılmaz, kendilerinin de teşvikiyle o dönemde birçok itirafçı beyanının ortaya çıktığını, 500'ü aşkın itirafçının beyanlarıyla çok önemli sonuçlara ulaştıklarını anlattı. İtirafçıların beyanlarını, yargılama titizliği içinde tek tek ele aldıklarını dile getiren Yılmaz, sonuçta gerekli adımları attıklarını kaydetti.

1500 HAKİM SAVCI ANKESERÖRE TAKILDI İDDİASI

"HSK'nin önünde 1500 hakim ve savcıyla ilgili ankesör soruşturmasının bekletildiği" iddialarına yanıt veren Mehmet Yılmaz, şunları söyledi: "Ankesör uygulaması hep yanlış bilgiyle tartışılan bir konu. Önce dediler ki 'Yargıda kürsüde devam eden 1500 kişilik bir grup var.' HSK tarafından 1500 kişiyle ilgili yapılmış bir ankesör soruşturması yok. Soruşturmayı ankesör soruşturması diye yapmıyoruz. Tüm bilgi ve belgeleri değerlendiriyoruz. Şahıs hakkında FETÖ'ye iltisak, münasebet ve irtibatı belirleyen ne varsa tüm delillerin üzerine gidiyoruz. Tek bir delilin üzerine gitmiyoruz. Ankesör uygulamasını da isteyen biziz zaten. Bizim dışımızda hazırlanmış da bizim üzerine gitmediğimiz bir listenin varlığı gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Bu, mümkün değil."

"HSK, FETÖ İLE MÜCADELEDE ÇOK NET"

HSK'nın FETÖ ile mücadelede çok net bir kurum olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları dile getirdi: "HSK, darbe sabahından beri, daha ortada KHK yokken, olağanüstü hal yokken tavrını göstermiş bir kurum. Darbe öncesinde de 2014'te 'içimdeki teröristleri temizleyeceğim' diye ayağa kalkmış ve o şartlarda 130 önemli sayılan FETÖ mensubunu darbe öncesi sistemin dışına itebilmiş bir kurum. Sonrasında da bu çalışmaları yaparken yargının tüm örgütlerinden, ülkenin tüm örgütlerinden, iktidarıyla muhalefetiyle takdir görmüş bir kurum. Hiç adaletten ayrılmadan, kanun ve hukuktan ayrılmadan işlem yapan, en olağanüstü dönemde dahi hukuktan ayrılmamış bir kurumdan bahsediyoruz. Hesabımız açık, net. Söylentiler üzüyor ama HSK bu konuda çok rahat. Biz yine inandığımız şekilde, hakim teminatını koruyarak, gerçek misyonumuza sahip çıkarak, sadece çete mensuplarını değil, bireysel olarak bu mesleği kirletenleri de hiç gözyaşına bakmadan mesleğin dışına çıkarmaya kararlıyız."

400 HAKİM SAVCIYLA İLGİLİ İNCELEME MASADA

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, son yapılan açığa almaların ardından FETÖ ile iltisaklı, irtibatlı hakim ve savcılarla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirterek, "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden dosya var. Bu soruşturma adalet müfettişlerimizin elinde aynı titizlikle araştırılıyor. Bütün belge, bilgiler toplanıyor. Buna göre aklanacak hakim savcı aklanıyor zaten ama o bilgi, belgelerde iltisak ve irtibatı belirleyen deliller saptandığı anda hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki HSK'nin bu konuda hiç toleransı yok." şeklinde konuştu.