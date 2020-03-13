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HSK, bir hakim ile iki savcıyı meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu, tedbiren görevden uzaklaştırılan bir hakim ve iki savcıyı, FETÖ irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten aldı.

AA | 13.03.2020 - 11:10..
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HSK Genel Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre; FETÖ ile irtibat ve iltisakları sabit görülen, daha önce görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece hakimi Güler Yabaş, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Semih Kır ve Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Balcı meslekten çıkarıldı.

İNCELEME TALEPLERİ REDDEDİLDİ

HSK Genel Kurulu, 10 Ekim 2019'da meslekten çıkarılmalarına karar verilen eski hakimler Selver Öztürk Taşdelen, Zeynep Ergün, Atilla Öztürk, Celal Sünger ve Adem Narçin ile eski savcı Muhammet Ali Akkuş'un yeniden inceleme taleplerini ise reddetti.

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