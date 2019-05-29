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HSK, etek tartışması yapan hakimi açığa aldı

Duruşma sırasında bir avukata "Etek boyunuz çok kısa" diyen İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu, HSK tarafından açığa alındı.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 17:02..
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gĞÜÜTÇ

HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davasında, mahkeme hakiminin davacı avukatının etek boyuna yönelik ifadeleri mahkeme tutanağına yansıdı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, duruşmanın devam ettiği sırada davacı avukatı T.Ç'nin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santimetre yukarıda olduğunu, bu haliyle avukatlık mevzuatına ve giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunun görüldüğünü tutanağa geçirdi. Dinleyici sırasında bulunan iki avukatı huzura çağıran mahkeme hakimi, davacı avukatının etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına ve örfüne uygun olup olmadığı hakkında fikirlerini sordu.

CEP TELEFONU İLE ÇEKİLMESİ İSTENDİ

Avukatlardan birisi etek boyunun avukatlık hukuku ve örfüne uygun olduğunu belirtirken, diğer avukat da özgürlük alanı ile ilgili olduğu gerekçesiyle müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme yazı işleri müdürünü de duruşma salonuna çağıran hakim, tutanağa şu ifadeleri ekledi:

"Davacı avukatın etek boyunun çok kısa olduğu ve bir yanlış anlamaya vesile olmaması için hakimin 'kısa' değerlendirmesi ile huzurda bulunan avukatların 'kısa' değerlendirmesinin aynı olmayacağı nazara alınarak, Baro Başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile çekilmesi istendi."

Davacı avukatı T.Ç.'nin ise fotoğrafının çekilmesini istemediği tutanağa geçirildi.

DURUŞMAYI ERTELEDİ

Duruşma zaptının bir örneğinin İstanbul Baro Başkanlığına gönderilmesine karar veren hakim, duruşmayı erteledi.

HAKİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Duruşma sırasında avukata "Etek boyunuz çok kısa" diyen İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu, açıklanan kararla HSK tarafından açığa alındı.

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