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HSK Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimi inceliyor

Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakim hakkında HSK Başkanvekili 'Disiplin cezası gerektirip gerektirmeyeceğini tartışacağız' dedi.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 10:52..
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HSK Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimi inceliyor

Dün sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ ile poz veren bir hakimin fotoğrafı paylaşıldı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz akşam saatlerinde konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bugün bir kez daha açıklama yapan Başkanvekili, söz konusu hakimin Tatlıtuğ'un davasına bakan hakim olmadığını, ancak disipline verilmesini tartışacaklarını belirtti.

DİSİPLİN CEZASINI TARTIŞACAĞIZ

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde; "Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek. İlgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğraf da yer alan hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur.

HSK Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimi inceliyor

İnceleme tamamlanca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı tartışılıp, 6.3.2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11.3.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesinde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır."

Öte yandan Mehmet Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakimin erkek olduğunu ve adının Yavuz Özaydın olduğunu belirten duruşma tutanağını da yayınladı.

HSK Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimi inceliyor

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