HTC önümüzdeki aylarda 5G'li akıllı telefonunu tanıtacak

Akıllı telefon üreticisi HTC, son zamanlarda oldukça sessiz görünüyor. Şirket, geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklamada, 2019 yılında birkaç yeni akıllı telefon piyasaya süreceklerini belirtmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre, HTC'nin bu yıl tanıtacağı telefonlardan birinin bazı özelliklerini sizlere aktarmıştık.

Mobil bölümünü Google’a satmasına rağmen, akıllı telefon üretimine devam edeceğini açıklayan HTC, yeni gelen bilgilere göre bir de 5G destekli bir telefon üzerinde çalışıyor.





5G DESTEKLİ HTC TELEFONU DOĞRULANDI

2Q6U model numaralı HTC telefonu, 20 Nisan'da Bluetooth desteği içeren yayınlanmamış cihazların bulunduğu bir listede görüntülenerek resmiyet kazandı. Telefon sızıntılarıyla bilinen Evan Blass da HTC'nin, 2Q6U model numaralı bir 5G destekli telefon piyasaya süreceğini söylemesiyle HTC'nin 5G destekli telefonu doğrulanmış oldu.





2019'UN İKİNCİ YARISINDA TANITILACAK

HTC, 5G destekli akıllı telefonunu bu yılın ikinci yarısında tanıtarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak şirket, Samsung ve LG'nin de önümüzdeki aylarda 5G destekli akıllı telefonlarını tanıtmasıyla kendini büyük bir rekabetin içinde bulabilir.

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