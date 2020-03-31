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HTTP nedir

HTTP (Hiper-Metin Transfer Protokolü) bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için bir iletişim protokolüdür.

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HTTP nedir

HTTP (Hiper-Metin Transfer Protokolü) bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan bilgi sistemleri için bir iletişim protokolüdür.

1990'DAN BU YANA...

1990 yılından beri Dünya Çapında Ağ (WWW - World Wide Web) üzerinde küresel bilgi girişimi için kullanılan HTTP, uygulamalar tarafından sağlanan kaynaklara, basit hiperortam erişimine izin vermektedir.

HTTP nedir

HTTP SÜRÜMLERİ

HTTP/0.9 olarak bilinen ilk sürüm, internet üzerinden ham verinin taşınması amaçlı, basit bir iletişim kuralıydı. HTTP/1.1 olarak bilinen yeni sürüm, iletişim kuralının güvenilir bir biçimde uygulanmasında ihtiyaç duyulan dizisel gereksinimleri içermektedir. Söz konusu sürüm, aynı zamanda 1.0 sürümüne sahip iletişim kuralından daha güvenli olarak görülmektedir.

BİLGİYE SORUNSUZ ERİŞİM

Günümüzde hayatın önemli bir parçası haline gelen internet, HTTP sayesinde her türlü bilgiye sorunsuz erişim kolaylığı sağlamaktadır.

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