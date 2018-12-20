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Huawei 2 milyar dolarlık yatırım yapacak

Huawei, suçlamaları ortadan kaldırmak için 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 16:45..
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Huawei, ağ ekipmanlarının güvenliğine yönelik endişelerin veya iddiaların tamamen asılsız olduğunu kanıtlamaya kararlı. Güvenlik sorunlarıyla ilgili küresel kaygılarla mücadele etmenin ilk adımı, laboratuvar olanaklarının iyileştirilmesi ve daha nitelikli kişilerin işe alınması olacak.

huawei

Çinli şirket, uluslararası basın konferanslarının birinde, önümüzdeki 5 yıl içinde siber güvenlik konusuna odaklanmak üzere 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Son birkaç ay içinde Huawei, başta Amerika olmak üzere bazı ülkeler tarafından casuslukla suçlanmıştı.

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