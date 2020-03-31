Huawei, 5G destekli Kirin 820 işlemcisini tanıttı

Huawei, 2020'nin üçüncü çeyreğine yetiştirmeyi planladığı üst seviye Kirin 1020 işlemcisinin yanı sıra, orta seviye telefonlara güç veren işlemciler üzerinde de çalışıyor.

Bu işlemcilerden biri olan 5G destekli Kirin 820'nin, Honor 30S modelinde yer alacağı kesinleşmişti. 5nm mimari ile üretilecek Kirin 1020'nin aksine 7nm ile üretilen Kirin 820, daha güçlü bir Mali-G77 grafik ara birimini kullanacak.

KIRIN 820 ÖZELLİKLERİ

4 adet ARM Cortex-A76 ve 4 adet ARM Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Kirin 820, 2,36 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Bu sayede yeni işlemci, bir önceki nesil işlemcilere göre yüzde 27 daha fazla performans artışı sunuyor.

6 çekirdekli Mali-G57 grafik birimini kullanan Kirin 820, eski nesil işlemcilere göre yüzde 73 daha fazla yapay zeka performansına sahip. Ayrıca yeni işlemci, 4K 60fps'de video kayıt yapmanıza da izin verecek.

Kirin 820; Mediatek'in Dimensity 1000L, Samsung'un Exynos 980 ve Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcileriyle büyük bir rekabete girecek. Ancak Kirin 820'nin bu işlemcilerden daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.