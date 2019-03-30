Huawei, 5G destekli Mate 30 üzerinde çalışıyor

5G teknolojisine büyük yatırım yapan dev şirketler, bazı 5G destekli akıllı telefonlarını da piyasaya sürüyor. Dünyanın en büyük ağ ekipmanı üreticisi Huawei de birçok ülkede 5G ağlarını kurmak için önemli görevler üstleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Paris’te düzenlediği etkinlikte Huawei P30 ve P30 Pro modellerini tanıtan şirket, telefonlarda herhangi bir 5G bağlantısının olmadığını belirtmişti. Etkinlik sırasında bazı açıklamalarda bulunan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Ricard You, bu yıl içinde tanıtılması beklenen Mate 30 modelinin 5G özelliğine sahip olabileceğini açıkladı.





P30 ve P30 Pro modellerinde neden 5G olmadığı sorusuna da cevap veren Yu, ‘’Bir sonraki Mate serisinde 5G kullanmayı düşünüyoruz. Huawei P30 serisinde 5G bağlantısının olmaması bir ihmal ile ilgili değil. Sadece şimdilik 5G ağının hazır olmadığını düşünüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Çoğu insanın 5G teknolojisini beklediğini ifade eden Yu, ‘’5G ağı henüz hazır değil, yapım aşamasında. Bu sonbaharda 5G teknolojisi tamamen hazır olacak.’’ dedi.