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Huawei, ABD teknolojisine bağlı olmamak için Ruslara yöneldi

Washington’un kara listeye aldığı Çin akıllı telefon firması Huawei, ABD’ye bağımlılığını azaltmak için Rus teknolojisini araştırmaya başladı.

İHA | 12.07.2019 - 09:11..
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Çinli akıllı telefon ve ağ ekipman üretici Huawei, ABD'nin çeşitli yaptırımlarına karşı oldukça zor durumda kalmıştı. Casusluk iddialarıyla karşı karşıya kalan Çinli şirketin bazı çalışanlarının Çin ordusu ve istihbaratıyla bağlantılı olduğu da iddia edilmişti.

ABD tarafından kara listeye alınan Huawei, ABD'ye bağımlılığını azaltmak için yeni yollar arıyor. Yeni gelen bilgilere göre Çinli şirket, Rus teknolojilerini şimdiden araştırmaya başladı.

huawei

RUSYA'DAKİ FIRMALARLA GÖRÜŞÜYOR

Konuyla ilgilenen medya kaynaklarına göre, ortak yatırım yapmak ve teknolojilerini birlikte kullanmak için Huawei’nin Rusya’da bazı teknoloji firmaları ile görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Huawei’nin, bilgi güvenlik programını geliştirme alanlarına yönelik birkaç programın yanında alt işletim sistemi ile çalışan bir işlemci üreten Elbrus isimli Rus firması ile irtibat halinde olduğu belirtildi.

Huawei’nin ana kartlarında ve sunucularında Elbrus işlemcilerini kullanmaya ilgi duyduğu, ancak görüşmelerin başlangıç aşamasında olduğu kaydedildi.

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HUAWEİ ÇALIŞANLARININ ÇİN İSTİHBARATIYLA İLİŞKİSİ

Londra merkezli bir düşünce kuruluşu olan Henry Jackson Society ve Fulbright Üniversitesi'nde doçent olan Christopher Balding, yaklaşık 100 Huawei personelinin Çin askeri ve istihbarat teşkilatları ile yakın bağlantıları olduğunu iddia etmişti.

Christopher Balding, ''Yaklaşık 100'e yakın Huawei personelinin CV'lerini inceledik ve bulduğumuz sonuçlara göre, Huawei çalışanlarıyla Çin ordusu ve istihbaratı arasında ciddi bir bağlantı var. Bu bağlantı bana sistemli ve yapısal bir ilişkiymiş gibi geliyor.'' ifadelerini kullandı.

Yayınlanan rapora göre Huawei çalışanlarının bir kısmı, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı bünyesinde ajan olarak çalışıyor. Bazı personellerin ise ABD'ye siber saldırılar gerçekleştiren Çin askeri birimleriyle bağlantılı oldukları iddia edildi.

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