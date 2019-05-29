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Huawei, ABD'ye dava açtı

Şirket, 28 Mayıs'ta Texas mahkemelerine sunduğu dava dilekçesinde tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesini istedi

AA | 29.05.2019 - 20:32..
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Huawei, ABD'ye dava açtı

Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Texas mahkemesinde davacı oldu.

"DEVLET FONLARI KULLANAMAZ"

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'li milletvekilleri geçen yaz Huawei'i hedef alan bir yargısız infaz yasası çıkardı. 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, belirli Huawei ekipmanlarına geniş bir yasak koyuyor; 'Federal kurumlar bunları tedarik edemez, federal müteahhitler kullanamaz ve federal kredi ve hibe alıcıları, Huawei ekipmanlarını satın almak için devlet fonlarını kullanamaz.'

Savunma sekreteri, makul bir şekilde inanıyorsa, Çin hükümetine ait olmaları, kontrol edilmeleri veya başka bir şekilde bağlı olmaları durumunda bu yargısız infaz diğer şirketler için de geçerli oluyor. Ancak bu ceza, doğrudan ve kalıcı olarak, temyiz veya itiraz hakkı olmadan yalnızca Huawei'e uygulanıyor."

Huawei açıklamasında, mahkemeden, tahdit beyannamesini anayasaya aykırı ilan etmesini isteyen bir dava açtığını, dün itibarıyla dava dilekçesinin Texas mahkemelerine sunulduğunu bildirdi.

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