Huawei, Brüksel'de güvenlik merkezi açtı

Çinli telekomünikasyon devi Huawei, Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de bir siber güvenlik merkezi açtı. Bu merkez; kamu kurumlarına, uzmanlara, kuruluşlara ve tüketicilere iletişim kurma platformu sağlamayı amaçlıyor. Şirket, oluşturduğu bu güvenlik merkezi ile ekipmanlarının, ulusal güvenlik riski oluşturduğu yönündeki iddialara da yanıt vermeyi planlıyor.

KEN HU: GÜVENLİK ÖN PLANDA OLACAK

Açılış töreninde konuşan Huawei Başkan Vekili Ken Hu, merkezlerinin bütün tüketicilerin kullanımına açık olduğuna dikkati çekerek, siber güvenlik merkezleri aracılığıyla, güvenlik standartları ve güvenlik teknolojileri konularında daha yakın iş birliği yapmak istediklerini söyledi. Ken Hu, dijital dönemde güven inşa edilmesinin önemli olduğunu ve bu konuya daha fazla odaklanacaklarını ifade etti.

ABD, Avrupa ülkelerine, Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma çağrısında bulunmuştu. Huawei yöneticileri, kullanıcıların yeni güvenlik merkezine uğrayarak, ağ donanımlarını çalıştıran kaynak kodları inceleyebileceklerini ifade ettiler.

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