Huawei casusluk nedeniyle Avrupa'da sorun yaşayabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin adına casusluk faaliyetlerinde bulunmakla suçladığı Huawei'yi zor günler bekliyor. Şirketin Verizon ile yaptığı büyük bir anlaşmanın söz konusu casusluk iddialarından sonra iptal edilmesi geniş yankı uyandırmıştı.

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan hükümet yetkilileri artık Huawei markasına daha temkinli yaklaşıyor. Ayrıca Amerika, söz konusu casuslukla ilgili diğer ülkeleri de uyarıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda, Huawei'nin yeni nesil telefon ağları için altyapı sağlamasını yasakladı. 5G teknolojileri ve altyapı çalışmalarına baktığımızda Huawei'nin Asya'dan sonraki en büyük pazarı Avrupa olarak görülüyor. Aynı zamanda 5G teknolojisi önümüzdeki yıl Avrupa pazarındaki yerini alacak, ancak Çin telekomünikasyon devinin Avrupa'da hızlı ağlar için altyapı kurmasına izin verilmeyebilir.