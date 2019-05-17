Huawei casusluk yapmayacağına dair anlaşma imzalamaya hazır

Çinli akıllı telefon ve ağ ekipmanı üreticisi Huawei, son aylarda ABD'nin casusluk iddialarıyla boğuşuyor. Verileri Çin hükümetine aktarmakla suçlanan şirket, son zamanlarda bazı ülkeler tarafından 5G ağ kurulumu için tercih edilmemişti.

Huawei, İngiltere dahil olmak üzere diğer hükümetlerle casusluk yapmama anlaşması imzalamaya hazır olduğunu açıkladı.

Huawei’nin yöneticisi Liang Hua, İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir iş konferansında yaptığı konuşmada, aralarında İngiltere’de de dahil hükümetlerle casusluk veya arka planda herhangi bir faaliyette bulunmama anlaşması yapmaya hazır olduklarını belirtti.

BAZI ÜLKELER YASAKLADI

Çin’in, Huawei markasının ürettiği ürünler aracılığıyla Çin adına casusluk ve gözetleme faaliyetleri yaptığı gerekçesiyle birçok Avrupa ülkesi endişe yaşıyordu.

Huawei ise şimdiye kadar olan bütün casusluk veya sabotaj tehditlerini yalanladı. Şirket, Çin hükümetinden bağımsız olduğunu belirtmesine karşın bazı ülkeler, ulusal güvenlik sahalarında Huawei’nin 5G şebekelerini çoktan engellemiş durumda. Ancak şimdiye kadar herhangi bir ülke Huawei'nin casusluk yaptığına dair bir kanıt bulmuş değil.

Geçtiğimiz haftalarda Avustralya ve Yeni Zelanda da 5G mobil ağlarında Huawei’yi engelleme kararı almıştı.

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