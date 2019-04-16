Huawei CEO'su: Apple’a 5G çipi satmaya hazırız

Çin ile ABD arasında devam eden Huawei krizi, Çinli şirketler ile ABD şirketleri arasında gerilim yaratırken, Huawei her zaman yardıma açık olduğu konusunda açıklamalar yaptı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei CEO’su Ren Zhengrei, şirketin Apple gibi rakip akıllı telefon üreticilerine 5G çipi satmaya açık olduğunu söyledi.

CNBC’ye konuşan Zhengrei, “Apple ile işbirliği yapmaya hazırız” dedi ve Apple’ın “harika bir şirket” olduğunu belirtti. Zhengrei ayrıca, Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un “yalnızca Apple’ı kurduğu için değil, mobil internet çağını yarattığı için de harika bir insan” olduğunu ifade etti.

'TRUMP ABD' EKONOMİSİNE ZARAR VEREBİLİR'

Zhengri, ayrıca ABD hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ı “mükemmel bir başkan” olarak tanımlayan CEO, Trump’ın yöntemlerinin “göz korkutucu” olduğunu ve ABD ekonomisine zarar verebileceğini ifade etti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.