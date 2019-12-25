taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9377
Euro
6.593
Altın
1499.56
Borsa
113218.19
Gram Altın
286.687
Bitcoin
43236.63

Huawei, dönebilen 3 kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

Huawei, Asus'un Zenfone 6 modelindeki gibi dönebilen kameralı yeni bir telefon patenti aldı.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 11:00..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Gelişmiş kamera mekanİzması sayesinde, arka kameraları aynı zamanda ön kamera gibi kullanabileceğiniz Asus Zenfone 6, geçtiğimiz mayıs ayında kullanıcılarla buluşmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Huawei'nin de böyle bir telefon üzerinde çalıştığı iddia edilmişti, ancak telefonla ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Şimdi ise Huawei'nin aldığı patent, ortaya atılan iddiaları doğruladı.

(Görsel: Asus Zenfone 6)

Huawei, dönebilen 3 kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

İKİ YERİNE 3 KAMERAYA SAHİP

Asus Zenfone 6 modelinde, iki adet dönebilen kamera bulunuyor. Ancak Huawei, yeni telefonunda 3 adet kamera kullanacak. Bu kameralar hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabilecek.

Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy A80 modelinde de dönebilen 3 kamera bulunuyor. Ancak, bu modelin kullandığı mekanizma biraz daha farklı.

Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

İşte Huawei'nin patent görüntüleri:

huawei

huawei

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Huawei, dönebilen 3 kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

Huawei, dönebilen 3 kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

Huawei, dönebilen 3 kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyorHuawei, dönebilen 3 kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

Huawei, dönebilen 3 kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

Huawei, dönebilen 3 kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

Huawei, dönebilen 3 kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

Huawei, dönebilen 3 kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

170
Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

29
İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

58
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

110
Esad rejimi: Değişken YPG ile diyalog durduruldu

Esad rejimi: Değişken YPG ile diyalog durduruldu

36
İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

240
Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir