Huawei, dönebilen 3 kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

Gelişmiş kamera mekanİzması sayesinde, arka kameraları aynı zamanda ön kamera gibi kullanabileceğiniz Asus Zenfone 6, geçtiğimiz mayıs ayında kullanıcılarla buluşmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Huawei'nin de böyle bir telefon üzerinde çalıştığı iddia edilmişti, ancak telefonla ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Şimdi ise Huawei'nin aldığı patent, ortaya atılan iddiaları doğruladı.

(Görsel: Asus Zenfone 6)

İKİ YERİNE 3 KAMERAYA SAHİP

Asus Zenfone 6 modelinde, iki adet dönebilen kamera bulunuyor. Ancak Huawei, yeni telefonunda 3 adet kamera kullanacak. Bu kameralar hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabilecek.

Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy A80 modelinde de dönebilen 3 kamera bulunuyor. Ancak, bu modelin kullandığı mekanizma biraz daha farklı.

Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

İşte Huawei'nin patent görüntüleri:

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