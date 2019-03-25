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Huawei Enjoy 9e'nin özellikleri belli oldu

Huawei Enjoy 9e'nin sızdırılan teknik özelliklerine göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 11:41..
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Huawei, yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. P30 serisini tanıtmadan önce birkaç yeni model daha tanıtan şirket, şimdi de yeni orta seviye telefonu Emjoy 9e'yi tanıtmaya hazırlanıyor.

Teknik özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıkan Huawei Enjoy 9e'ye hep beraber daha yakından bakalım.

enhoy 9e

HUAWEI ENJOY 9e ÖZELLİKLERİ

6,08 inç HD+ ekrana sahip Huawei Enjon 9e, MediaTek Helio P35 MT6765 işlemcisinden gücünü alıyor. 3 GB RAM kapasitesine sahip telefonun 32 ve 64 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. Bu depolama alanı MicroSD kart ile 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

13 megapiksel arka kameraya ve 8 megapiksel ön kameraya sahip Enjoy 9e'nin batarya kapasitesi ise 3.020 mAh.

huawe,

Mavi, siyah ve kahverengi renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak olan Huawei Enjoy 9e, Android'in en yeni sürümü Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacak. Telefonun çıkış fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Huawei, Enjoy 9e modeli ile ilgili daha fazla bilgiye ulaştığımızda sizlerle paylaşıyor olacağız.

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