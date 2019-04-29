Huawei, İngiltere'nin 5G şebekesi için yardımda bulunacak

Çinli akıllı telefon ve ağ ekipmanı üreticisi Huawei, son aylarda ABD'nin casusluk iddialarıyla boğuşuyor. Verileri Çin hükümetine aktarmakla suçlanan şirket, son zamanlarda bazı ülkeler tarafından 5G ağ kurulumu için tercih edilmemişti. Ancak yeni gelen haberler İngiltere'nin bu ülkeler arasında olmadığını gösteriyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çin telekomünikasyon devi Huawei’nin, antenler ve diğer ağ bileşenleri de dahil olmak üzere ülkenin 5G altyapısını kurmasına izin verdi.

BAZI KESİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

ingiltere hükümetinin aldığı bu karar, şirketin Çin hükümetiyle olan sözde bağından korkan İngiltere vatandaşlarından ve bazı devlet kurumlarından oldukça tepki aldı. Şimdiye kadar Huawei'nin casusluk yaptığına dair herhangi bir kanıt bulunamasa da başta ABD olmak üzere birçok ülke Çinli şirkete güvenmiyor.

Bunun yanında Huawei'nin yanında olan birçok kullanıcı ise bu iddiaların sadece ABD'nin uydurması olduğunu ve Huawei'nin ABD'de büyümemesi için ortaya atıldığını dile getiriyor.

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