Huawei, kendi işletim sistemine rağmen Android'den vazgeçmiyor

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en fazla etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS'u tanıtarak Android'e rakip olacağının sinyallerini vermişti. Yeni açık kaynaklı işletim sisteminin Android'den tamamen farklı olduğunu belirten Huawei, ayrıca bu işletim sisteminin daha hızlı olduğunu iddia etti.

İki işletim sistemini karşılaştırabilmemiz için HarmonyOS'un Huawei'nin akıllı telefonlarında kullanılması gerekiyor, ancak gelen bilgilere göre bu durum yakın gelecekte pek mümkün görünmüyor.





HUAWEI ANDROİD'DEN VAZGEÇMİYOR

Huawei'nin gelecekteki yol haritası, HarmonyOS tarafından desteklenen bir akıllı telefon içermiyor. Düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Huawei yöneticisi Vincent Yang, tek bir standarda sahip olmak istediklerini ve android ekosistemini korumayı düşündüklerini belirtti.

Şirket, kendi işletim sistemini yalnızca işlerin ters gittiği durumlarda B planı olarak kullanacak ve aksi olmadıkça android işletim sistemi kullanılmaya devam edilecek.

HUAWEI. MATE 30'DA KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ KULLANMAYACAK

Huawei'nin çok yakında tanıtmaya hazırlandığı amiral gemisi akıllı telefon serisi Mate 30'da da android işletim sistemini kullanması bekleniyor. Şirket, ayrıca yeni telefonlarına kendi işletim sisteminden bazı özellikler ekleyerek kullanıcılardan geri bildirim toplayacak.

GOOGLE HİZMETLERİNDEN FAYDALANAMAYACAK

Huawei'nin android işletim sisteminden vazgeçmesi aslında şirket için büyük bir risk oluşturuyor, çünkü android işletim sisteminden vazgeçmek demek dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Google hizmetlerinden de vazgeçmek anlamına geliyor.

Huawei bu durumun önüne geçebilmek için AppGallery isimli kendi uygulama mağazasını oluşturarak Google Play Store'a rakip olmaya çalışacak. Şirket ayrıca Google Haritalar ile rekabet edebilmek için kendi haritalar servisi üzerinde çalışıyor.

Her ne olursa olsun Huawei için Android işletim sisteminden vazgeçmek hiç de kolay olmayacak.

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