Huawei kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor

ABD, Çin hükümeti ile birlikte casusluk yaptığı iddiasıyla Huawei'ye savaş açmış durumda. Diğer Avrupa ülkelerini de bu konuda uyaran ABD, 5G ağlarının kurulmasında Huawei ürünlerinin kullanılmamasını istiyor. Huawei'nin casusluk yaptığına dair şimdiye kadar herhangi bir kanıt bulunamamış olsa da ABD ile Huawei arasındaki bu savaş, uzun bir süre devam edecek gibi görünüyor.

ABD ile süren savaşın daha da kötüye gitmesi durumunda, kendi önlemlerini alan Huawei, kendi mobil işletim sistemini birçok mobil ürününde kullanmaya hazırlanıyor.

HUAWEI ÖN HAZIRLIK YAPIYOR

ABD tarafından çeşitli yasaklamalara maruz kalması durumunda önlemlerini şimdiden alan Çinli şirket Huawei, yeni gelen bilgilere göre 2012’den bu yana Android’in yerini alabilecek bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor

Huawei mobil şefi Richard Yu Chengdong, yaptığı bir röportajda, ''Kendi işletim sistemimizi hazırladık ve eğer Android işletim sistemi kullanmamız yasaklanırsa, B planımız hazır olacak.'' ifadelerini kullandı.

Huawei'nin Android işletim sistemini kullanmasını yasaklamak şimdilik oldukça düşük bir ihtimal. Ancak ABD, Avrupa ülkelerinin Huawei'nin 5G ekipmanlarını kullanmalarını istemiyor. Bakalım ABD ile Huawei arasında devam eden bu savaş, daha ne gibi sonuçlar doğuracak?

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