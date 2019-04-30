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Huawei Mate 20X 5G'nin özellikleri belli oldu

Huawei Mate 20X'in 5G destekli sürümünün, tasarım ve donanım özellikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 10:07..
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Çinli şirket Huawei, geçtiğimiz ay ilk katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak  büyük ses getirmişti. Bu telefon aynı zamanda Huawei'nin ilk 5G destekli telefonu olma özelliğine sahipti. Çinli şirket, 5G destekli ikinci telefonu Mate 20X 5G'yi çok yakında tanıtmaya hazırlanırken telefonun özellikleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Mate 20X ile tasarım olarak pek bir farkı bulunmayan Mate 20X 5G, arkasındaki 5G logosuyla dikkat çekiyor. Gelin telefonun özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

mate 20x

HUAWEI MATE 20X 5G ÖZELLİKLERİ

Daha çok tabletlerde görmeye alışkın olduğumuz 7,2 inç büyüklüğündeki OLED ekrana sahip olacak Mate 20X'in 5G modeli,  Mate 20 Pro modeli gibi üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. İşlemci olarak ise yine Kirin 980 tercih edilen telefonda, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunacak.

40W süper hızlı şarj destekli 4.200 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacak Huawei Mate 20X 5GMate X katlanabilir akıllı telefonunda gördüğümüzle Balong 5000 5G modem ile donatılacak.

Huawei Mate 20X 5G'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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