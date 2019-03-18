Huawei Mate X, dünyanın ilk 5G CE sertifikasını aldı

Katlanabilir telefon ve 5G teknolojisi yarışında diğer akıllı telefon devleriyle yarışan Huawei, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı ilk katlanabilir telefonu Mate X ile oldukça konuşulmuştu. Şirket, Huawei Mate X'i geliştirmeye devam ediyor.

Huawei Mate X, bağımsız denetim hizmetlerinde dünyada önde gelen TÜV Rheinland tarafından verilen, dünyanın ilk 5G CE sertifikasına sahip oldu Bu sertifika, katlanabilir telefonun titiz bir test ve değerlendirme sürecinden geçtiğini gösteriyor.

5G'NİN ÖNEMİ VURGULANDI

Bir etkinlikte konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Başkan Yardımcısı Bruce Lee, şu ifadeleri kullandı: "Önceki nesil iletişim teknolojisi ve ürünleri ile karşılaştırıldığında, 5G teknolojisi ve ürün formları daha karmaşık. 5G sertifikasyon test standartları ve ekipmanları sürekli geliştirilmeye devam ediyor. 5G akıllı telefonları değerlendirmek bu sebeple benzeri görülmemiş bir zorluktur. Huawei ve TÜV Rheinland ekiplerinin iş birliğiyle, iki taraf birçok kilit sertifika teknolojisinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Gelecekte, Huawei iletişim ürünü teknolojisinin sertifikasyon araştırılması için birlikte çalışmak ve ticari kullanım için 5G terminallerinin ölçeğini teşvik etmek için TÜV Rheinland ile çalışmaya devam edecek.”

CE sertifikasyon testini geçen Huawei Mate X, tasarım ve tüm geliştirme sürecinde gerekli olan kurallara amamen uygun bir telefon olarak nitelendirildi.. Beyan edilen şartnamelere göre, radyo frekansı (RF), elektromanyetik uyumluluk (EMC), güvenlik ve SAR, CE'nin sertifikalandırma kural ve standartlarını rahatlıkla karşılıyor.

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