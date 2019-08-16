Huawei, Mate X'in çıkış tarihini bir kez daha erteledi

Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S10 serisi ile beraber şirketin ilk katlanabilir telefonu olan Galaxy Fold’u tanıtmıştı. Her ne kadar tanıtım etkinliğinde Samsung için işler yolunda gitse de daha sonra telefonun ekranında ve menteşesinde birçok sorun meydana gelmiş ve Güney Koreli şirket telefonu piyasaya sürmemişti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, katlanabilir telefonu Mate X’de Samsung’un yaşadığı sorunları yaşamamak ve donanımın hatasız olduğundan emin olmak için daha fazla zaman harcamak istiyor ve telefonu piyasaya sürmüyor.

EYLÜL AYINDA ÇIKACAK DENİLMİŞTİ

Huawei’nin daha önce temmuz olarak açıkladığı Mate X’in piyasaya çıkma tarihi, katlama mekanizmasının doğru bir şekilde çalıştığından ve uygulamaların açıldığında cihazla uyumlu olduğundan emin olmak için eylül ayına ertelenmişti. Huawei sözcüsü ise yaptığı açıklamada, ‘’Güvenilirliğimizi kaybetmemek için Mate X’i erkenden piyasaya sürmek istemiyoruz.’’ demişti.

EYLÜL AYINDA DA PİYASAYA ÇIKMAYACAK

Huawei'den yapılan açıklamaya göre katlanabilir telefon Mate X, önümüzdeki ay da piyasaya sürülmeyecek. Şirket, Mate X için piyasaya sürülme tarihi olarak kasım ayını hedeflediğini ve ne olursa olsun bu yıl içinde telefonun piyasaya sürüleceğini belirtti.

Samsung ve Huawei'nin ilk katlanabilir telefon deneyimlerinin pek de sağlıklı olmadığını söyleyebiliriz. İki şirket, şimdiye kadar telefonların çıkış tarihini birçok kez erteledi ve iki telefon için de henüz net bir tarih bulunmuyor. Bakalım ilk önce hangi telefon piyasaya sürülecek?

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