Huawei, Mate X’in piyasaya sürülmesini bilerek geciktiriyor

Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S10 serisi ile beraber şirketin ilk katlanabilir telefonu olan Galaxy Fold’u tanıtmıştı. Her ne kadar tanıtım etkinliğinde Samsung için işler yolunda gitse de daha sonra telefonun ekranında ve menteşesinde birçok sorun meydana gelmiş ve Güney Koreli şirket telefonu piyasaya sürmemişti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, katlanabilir telefonu Mate X’de Samsung’un yaşadığı sorunları yaşamamak ve donanımın hatasız olduğundan emin olmak için daha fazla zaman harcamak istiyor ve telefonu piyasaya sürmüyor.

Huawei’nin daha önce temmuz olarak açıkladığı Mate X’in piyasaya çıkma tarihi, katlama mekanizmasının doğru bir şekilde çalıştığından ve uygulamaların açıldığında cihazla uyumlu olduğundan emin olmak için eylül ayına ertelendi. Huawei sözcüsü yaptığı açıklamada, ‘’Güvenilirliğimizi kaybetmemek için Mate X’i erkenden piyasaya sürmek istemiyoruz.’’ dedi.

ABD-ÇİN GERİLİMİ MATE X’İ ETKİLEYEBİLİR

Başta ABD olmak üzere Google’ın Çinli şirkete uyguladığı yaptırım, Mate X’in piyasaya sürülmesini de geciktirebilir. Telefonun android işletim sistemiyle mi yoksa Huawei’nin kendi işletim sistemiyle mi piyasaya çıkacağı henüz bilinmezken, bazı kaynaklara göre telefonda Android işletim sistemi bulunacak.

Öte yandan yeni ortaya çıkan bilgilere göre Huawei, ABD ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz hafta yeni MateBook dizüstü bilgisayarın tanıtım tarihini de ertelemek zorunda kaldı.

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