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Huawei MediaPad M5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri

Huawei, 8 inç ekranlı MediaPad M5 Lite tablet modelini resmi olarak duyurdu.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 12:27..
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Huawei MediaPad M5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri

Akıllı telefon haberlerini sıkça duyduğumuz şu günlerde tablet sektörüne ise yeteri kadar ilgi duyulmuyor. Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonlarını tanıtan Huawei, bunun yanında MediaPad M5 Lite tablet modelini de tanıttı.

Sahip olduğu özellikler ile orta segmente hitap eden MediaPad M5 Lite'ın özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

huswei

HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE ÖZELLİKLERİ

8 inç büyüklüğünde Full HD ekran çözünürlüğüne sahip Huawei Mediapad M5 LiteKirin 710 işlemcinden gücünü alıyor. 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği bulunan tablet, 13 MP arka kameraya ve 8 MP ön kameraya sahip.

5100mAh batarya kapasitesine sahip tablette Android 9 Pie işletim sistemi bulunuyor. İsteğe bağlı 4G sürümü de olan Huawei Mediapad M5 Lite'ın fiyatlandırma seçenekleri ise şu şekilde:

    • 3GB RAM + 32 GB depolama + Wi-Fİ - 177 Dolar
    • 4GB RAM + 64 GB depolama + Wi-Fi - 210 Dolar
    • 3GB RAM + 32 GB depolama + Wi-Fİ + 4G - 222 Dolar
    • 4GB RAM + 64 GB depolama + Wi-Fi + 4G - 238 Dolar


    HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE BÜTÜN ÖZELLİKLER

    • 8 inç (1200 × 1920) Full HD 2,5D eğimli cam ekran
    • Sekiz Çekirdekli Kirin 710 12nm (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 +4 x 1,7 GHz Cortex-A53) ARM Mali-G51 MP4 GPU
    • 32 GB depolama + 3 GB RAM / 64 GB depolama + 4 GB RAM, 512 GB'a kadar genişletilebilir bellek
    • EMUI 9.0 ile Android 9.0 (Pie)
    • F / 2.2 diyafram 13MP arka kamera
    • F / 2.0 diyafram 8MP ön kamera
    • Boyutlar: 204.2x12.2.2x8.2mm; Ağırlık: 310g
    • 3.5mm ses girişi, Harman Kardon sertifikalı Stereo hoparlörler, Huawei Histen ses efekti
    • 4G LTE (İsteğe bağlı), Wi-Fi 802.11 ac (2.4 / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS
    • 5100mAh batarya

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