Huawei MediaPad M5 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri

Akıllı telefon haberlerini sıkça duyduğumuz şu günlerde tablet sektörüne ise yeteri kadar ilgi duyulmuyor. Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonlarını tanıtan Huawei, bunun yanında MediaPad M5 Lite tablet modelini de tanıttı.

Sahip olduğu özellikler ile orta segmente hitap eden MediaPad M5 Lite'ın özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE ÖZELLİKLERİ

8 inç büyüklüğünde Full HD ekran çözünürlüğüne sahip Huawei Mediapad M5 Lite, Kirin 710 işlemcinden gücünü alıyor. 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği bulunan tablet, 13 MP arka kameraya ve 8 MP ön kameraya sahip.

5100mAh batarya kapasitesine sahip tablette Android 9 Pie işletim sistemi bulunuyor. İsteğe bağlı 4G sürümü de olan Huawei Mediapad M5 Lite'ın fiyatlandırma seçenekleri ise şu şekilde:





3GB RAM + 32 GB depolama + Wi-Fİ - 177 Dolar

4GB RAM + 64 GB depolama + Wi-Fi - 210 Dolar

3GB RAM + 32 GB depolama + Wi-Fİ + 4G - 222 Dolar

4GB RAM + 64 GB depolama + Wi-Fi + 4G - 238 Dolar





HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE BÜTÜN ÖZELLİKLER