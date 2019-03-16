Huawei Nova 4e tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei, akıllı telefonlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bir süredir orta sınıf Nova serisine ait yeni bir telefon üzerinde çalıştığı bilinen şirket, nihayet beklenen duyuruyu gerçekleştirdi.

Huawei, yeni orta segment telefonu Nova 4e’yi resmi olarak tanıtarak Çin’de satışa çıkardı. Gelin telefonun detaylı özelliklerini hep beraber inceleyelim.

HUAWEI NOVA 4e ÖZELLİKLERİ

6.15 inç büyüklüğünde ve FULL HD+ çözünürlüğüne sahip, su damlası çentiği bulunan bir ekranla gelen Huawei Nova 4e, sekiz Çekirdekli Kirin 710 12nm işlemcisinden gücünü alıyor. Mali-G51 MP4 grafik birimini kullanan telefonun, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. 128 GB depolama alanı sunan telefonun hafızası, microSD kart ile 512 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

24 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üç arka kameraya sahip Nova 4e’nin, ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Android’in son sürümü Android 9 Pie işletim sistemine sahip telefonun, batarya kapasitesi ise 3340 mAh.

Huawei Nova 4’ün 4 GB RAM içeren sürümü 297 dolardan, 6 GB RAM’li sürümü ise 342 dolardan satışa çıktı.

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