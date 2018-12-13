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Huawei Nova 4'ün özellikleri ortaya çıktı

Huawei'nin yeni telefonu Nova 4'ün, ortaya çıkan yeni özelliklerini inceliyoruz.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 15:30..
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Huawei tarafından 17 Aralık'ta açıklanması beklenilen yeni telefon Nova 4 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Çin mikro blog sitesi Weibo'da yayınlanan bir habere göre , Huawei Nova 4 8GB RAM ile birlikte HiSilicon Kirin 970 yonga seti ile gelecek. Cihazın depolama alanının ise 128GB olması bekleniyor.

Huawei Nova 4'ün özellikleri ortaya çıktı

Huawei Nova 4'ün; 6,4 inçlik 2.310 x 1.080 çözünürlüğünde bir ekranla geleceği belirtiliyor. Cihazın arka kısmında ise 48 megapiksel, 16 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere üç adet kamera bulunacak. Ön kısımda ise 25 megapiksellik yapay zeka destekli bir kameranın olacağı belirtiliyor. 3,750mAh batarya ile gelmesi beklenen telefon hakkında kesin bir bilgi yok. Huawei Nova 4'ün nasıl olacağını tam anlamıyla öğrenmek için 17 Aralık'a kadar beklememiz gerekiyor.

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