Huawei P Smart+ 2019 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, P Smart 2019 modelini duyurduktan sonra, katlanabilir telefon Mate X'i de tanıtmış ve adından sıkça söz ettirmişti. Şirket, yeni telefonlarının tanıtımını yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

Huawei, P Smart 2019 modelinin daha gelişmiş bir versiyonu olan P Smart+ 2019 modelini resmi olarak tanıttı. Gelin telefonun detaylı özelliklerini hep beraber inceleyelim.

HUAWEI P SMART+ 2019 ÖZELLİKLERİ

6,21 inç büyüklüğünde FULL HD+ ekrana sahip olan Huawei P Smart+ 2019, gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. 24 MP + 16 MP + 2MP olmak üzere üç arka kamera ile gelen telefonun ön tarafında ise yapay zeka destekli 8 MP bir kamera bulunuyor. GPU Turbo 2.0 ile güçlendirilmiş Mali-G51 MP4 grafik birimini kullanan telefon, oyun deneyimi konusunda da oldukça iddialı görünüyor.

3.400 mAh batarya kapasitesine sahip Huawei P Smart+ 2018, saniyede 480 kare ağır çekim videolar da çekebiliyor. 3 GB RAM kapasitesi bulunan telefonun depolama alanı ise 64 GB. Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip telefonun satış fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

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