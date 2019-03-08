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Huawei P Smart+ 2019 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Yeni tanıtılan Huawei P Smart+ 2019'un detaylı özelliklerine göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 09:16..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, P Smart 2019 modelini duyurduktan sonra, katlanabilir telefon Mate X'i de tanıtmış ve adından sıkça söz ettirmişti. Şirket, yeni telefonlarının tanıtımını yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

HuaweiP Smart 2019 modelinin daha gelişmiş bir versiyonu olan P Smart+ 2019 modelini resmi olarak tanıttı. Gelin telefonun detaylı özelliklerini hep beraber inceleyelim.

huawei

HUAWEI P SMART+ 2019 ÖZELLİKLERİ

6,21 inç büyüklüğünde FULL HD+ ekrana sahip olan Huawei P Smart+ 2019, gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. 24 MP + 16 MP + 2MP olmak üzere üç arka kamera ile gelen telefonun ön tarafında ise yapay zeka destekli 8 MP bir kamera bulunuyor. GPU Turbo 2.0 ile güçlendirilmiş Mali-G51 MP4 grafik birimini kullanan telefon, oyun deneyimi konusunda da oldukça iddialı görünüyor.

huawei

3.400 mAh batarya kapasitesine sahip Huawei P Smart+ 2018, saniyede 480 kare ağır çekim videolar da çekebiliyor. 3 GB RAM kapasitesi bulunan telefonun depolama alanı ise 64 GB. Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip telefonun satış fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

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