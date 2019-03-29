Huawei P30 Lite tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte merakla beklenen P30 ve P30 Pro akıllı telefon modellerini tanıtmıştı. Özellikle tasarımlarıyla ve kamera performanslarıyla dikkat çeken bu telefonlara bir yenisi daha eklendi.

Huawei, P30 serisinin daha düşük bir modeli olan P30 Lite'ı resmi olarak tanıttı. Gelin telefonun özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

HUAWEI P30 LITE ÖZELLİKLERİ

6.15 inç ekran büyüklüğüne ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Huawei P30 Lite, Kirin 710 işlemcisinden gücünü alıyor. P30 serisinin düşük seviye telefonu olmasına rağmen oldukça iyi özellikler barındıran telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

24 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan Huawei P30 Lite, ön tarafında 32 MP çözünürlüğünde tek bir ön kamera barındırıyor.

3340mAh batarya kapasitesine sahip P30 Lite, aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunuyor. Mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefonun çıkış fiyatı ise 325 dolar civarında olacak.

Huawei P30 Lite bütün özellikleri:

6.15 inç (2312 x 1080 piksel) Full HD + 19: 5: 9% 96 NTSC renk gamıyla 2.5D eğri cam ekran

Sekiz Çekirdekli Kirin 710 12nm (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 +4 x 1,7 GHz Cortex-A53) ARM Mali-G51 MP4 GPU

6 GB RAM, 128 GB depolama, microSD ile 512GB'a kadar genişletilebilir hafıza

EMUI 9.0 ile Android 9.0 (Pie)

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaşlı 24MP arka kamera, f / 1.8 diyafram, ikincil 2MP arka kamera, 8MP 120 ° ultra geniş kamera, 8 MP üçüncü kamera

F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 152.9 × 72.7 × 7.4mmAğırlık: 159g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS, USB Tip-C

Hızlı şarj destekli 3340mAh batarya

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