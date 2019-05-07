Huawei P30 lite yakında ülkemizde satışa çıkacak

Çinli şirket Huawei, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte merakla beklenen P30 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından birkaç gün sonra daha ucuz P30 Lite modelini tanıtan şirket, bu telefonu da ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor.

HUAWEI P30 LITE ÖZELLİKLERİ

6.15 inç ekran büyüklüğüne ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Huawei P30 Lite, Kirin 710 işlemcisinden gücünü alıyor. P30 serisinin düşük seviye telefonu olmasına rağmen oldukça iyi özellikler barındıran telefonda, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

24 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan Huawei P30 Lite, ön tarafında 32 MP çözünürlüğünde tek bir ön kamera barındırıyor.

3340mAh batarya kapasitesine sahip P30 Lite, aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunuyor. Mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefonun çıkış fiyatı ise 325 dolar olarak açıklanmıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre mayıs ayı içerisinde ülkemizde satışa sunulacak Huawei P30 Lite modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Huawei P30 Lite bütün özellikleri:

6.15 inç (2312 x 1080 piksel) Full HD + 19: 5: 9% 96 NTSC renk gamıyla 2.5D eğri cam ekran

Sekiz Çekirdekli Kirin 710 12nm (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 +4 x 1,7 GHz Cortex-A53) ARM Mali-G51 MP4 GPU

6 GB RAM, 128 GB depolama, microSD ile 512GB'a kadar genişletilebilir hafıza

EMUI 9.0 ile Android 9.0 (Pie)

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaşlı 24MP arka kamera, f / 1.8 diyafram, ikincil 2MP arka kamera, 8MP 120 ° ultra geniş kamera, 8 MP üçüncü kamera

F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 152.9 × 72.7 × 7.4mmAğırlık: 159g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS, USB Tip-C

Hızlı şarj destekli 3340mAh batarya

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