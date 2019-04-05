Huawei P30 Pro ile çekilen fotoğraf örnekleri

Huawei, 26 Mart'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen P30 ve P30 Pro modellerini tanıtmıştı. Etkinlikte özellikle P30 Pro modelinin kamerasına övgüler yağdıran şirket, telefonu diğer rakipleriyle kıyaslayarak farkı kullanıcıların bulmasını istemişti.

Bugüne kadarki en gelişmiş kameralı akıllı telefonlardan olan Huawei P30 serisi, Huawei SuperSpectrum sensörü, optik Huawei SuperZoom lensi, Uçuş Süresi (TOF) kamerası, daha iyi OIS ve AIS görüntü dengelemesi ile profesyonel kameraların kullandığı teknolojileri kullanıyor.

Telefonda, SuperZoom lens ile makro çekimler net bir şekilde yapılabilirken Huawei AIS ve OIS, artık 60 fps'de 4K videolar gibi tüm video çekim ayarları için görüntü dengelemeyi destekliyor. Yapay zeka destekli video düzenleme, otomatik olarak eylemin öz niteliklerini tanımlıyor ve kullanıcılara arka plan müziği ekleme ve zaman atlaması, yavaş hareket gibi özel efektler ekleyerek ilgi çekici video içeriği üretmek için araçlar sunuyor.





HUAWEİ P30 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei P30 Pro'da, 40 MP + 20 MP + 8 MP olmak üzere 3 adet arka kamera bulunuyor. Bu kameralar sayesinde, 5X optik yakınlaştırma, 10X hibrit yakınlaştırma ve 50X dijital yakınlaştırma yapılabiliyor. Daha çok fotoğraf makinelerinde gördüğümüz bu derece yakınlaştırmaların bir cep telefonunda da yer alması, özellikle fotoğraf tutkunları için oldukça etkileyici bir özellik. Telefonun ön tarafında ise 32 megapiksel değerinde tek bir kamera bulunuyor:

Huawei P30 Pro'daki kameralar öylesine güçlü ki, tam 409600 ISO değerine kadar çıkabiliyor. Yani bu sayede karanlık bir gökyüzü, P30 Pro'daki kameralar sayesinde gündüz gibi fotoğraflanabiliyor.

HUAWEI P30 PRO İLE ÇEKİLEN BAZI FOTOĞRAFLAR

HUAWEI P30 PRO YAKINLAŞTIRMA TESTİ

Huawei P30 Pro ile çekilen fotoğrafların tam boyutunu görmek ve daha fazla fotoğrafa göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Fotoğraf Kaynağı: Android Authority