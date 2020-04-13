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Huawei P40 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei'nin P40 serisindeki ilk telefonu P40 Lite, kısa bir süre sonra ülkemizde satışa sunulacak.

Haber Merkezi |
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Huawei P40 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen amirak gemisi P40 serisini tanıtmıştı. Ancak Çinli şirket, serinin daha uygun fiyatlı telefonu  P40 Lite modelini ise daha önce duyuyarak herkesi şaşırtmıştı.

Google servislerinden yoksun olarak satışa çıkacak Huawei P40 Lite modelinin Türkiye fiyatına geçmeden önce, kısaca özelliklerinden bahsedelim.

hyawei

HUAWEİ P40 LITE ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip Huawei P40 Lite, gücünü Huawei'nin kendi işlemcisi Kirin 810'dan alıyor.

6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefonda, 40W hızlı şarj destekli 4200 mAh batarya kapasirtesi yer alıyor.

Kamera özelliklerine değiencek olursa, Huawei P40'ın arkasında kare şeklinde dizilmiş 48 MP (f/1,8) + 8 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4) olmak üzere dörtlü arka kamera yer alıyor.  Telefonun ön kısmında ise 16 MP (f/2,0) tek bir kamera bulunuyor.

huawei

TÜRKİYE FİYATI

Gece siyahı, sakura pembesi ve yeşil renk seçenekleriyle ülkemizde satışa çıkacak Huawei P40 Lite'ın fiyatı ise 3 bin 199 TL olarak açıklandı.

Instagram: @eshteknoloji

Huawei P40 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei P40 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei P40 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei P40 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

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