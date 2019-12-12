Huawei P40 Pro modelinde grafen bataryalar kullanılabilir

Huaweı, gelecek yıl amiral gemisi akıllı telefon serisi P40 modellerini tanıtmaya hazırlanırken, telefonlar hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Yeni gelen bilgilere göre Huawei, P40 Pro modelinde grafen batarya teknolojisini kullanacak. Ancak bu bilginin henüz Huawei tarafından doğrulanmadığını da hatırlatalım.

GRAFEN BATARJALARIN ÖZELLİKLERİ

Samsung ve Huawei gibi teknoloji şirketleri, birkaç yıldır grafen batarya teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde bataryanın boyutu artmadan daha yüksek kapasiteye sahip olabiliyor. Ayrıca grafen bataryaların şarj dolum süresi, normal bataryalara göre oldukça hızlı.

Günümüzde bir hayli popüler olan akıllı telefonlar, özellikle batarya konusunda hâlâ yetersiz. Şu anda piyasada bulunan ve lityum iyon bataryaları kullanan akıllı telefonlar, genellikle 4000-6000 mAh kapasite ile karşımıza çıkıyor. Daha yüksek kapasite isteyen üreticiler ise mecburen bataryanın boyutunu artırmak zorunda kalıyor.

Ancak amiral gemisi akıllı telefonların estetik açıdan şık durmasını isteyen üreticiler, telefonları olabildiğince inceltmek için yüksek kapasiteli lityum iyon bataryalar kullanmak istemiyor.

Birçok kullanıcının şikayet ettiği batarya sorunu, grafen batarya teknolojisi ile tamamen ortadan kalkabilir.

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