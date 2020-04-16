Huawei P40 serisi, en iyi kamera ödülünü aldı

Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı P40 serisi, özellikle kamera konusunda oldukça iyi işler çıkarıyor. Özellikle P40 Pro modeli, DxOMark'tan 128 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefon olmuştu.

Teknik Görüntüleme Basını Derneği (TIPA); Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro+ amiral gemisi telefonlardan oluşan Huawei P40 Serisi’ne, 2020 yılının “En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar” ödülünü verdi.





HUAWEI P40 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei P40 Pro modelinde, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera yer alıyor. Ana kameraya ek olarak 40MP ultra geniş açılı kamera, 10X optik yakınlaştırma yapabilen 8MP kamera ve 3X optik yakınlaştırma yapabilen 8MP'lik kamera yer alıyor. Ayrıca bu kameralara bir de 3D görüntü kamerası eşlik ediyor.

Huawei P40 Pro'da toplamda 5 arka kamera yer alıyor. Telefonun ön tarafında ise 32 MP + derinlik kamerası olmak üzere çift kamera bulunuyor.